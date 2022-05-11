واشنطن تؤكد أن نزع السلاح النووي هدف مشترك مع سيول

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد التزام الولايات المتحدة بالتنسيق مع الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة برئاسة الرئيس "يون صوك يول"، مؤكدة على أن نزع السلاح النووي لشبه شبه الجزيرة الكورية هو هدف مشترك بين سيول وواشنطن.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "نيد برايس" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء خلال إحاطة صحفية عندما طُلب منه التعليق على تصريحات "يون" بشأن كوريا الشمالية خلال خطاب تنصيبه أمس، حيث قال "يون" إنه إذا سارت كوريا الشمالية على الطريق نحو نزع السلاح النووي، فإن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم خطة جريئة لتعزيز الاقتصاد الكوري الشمالي.وقال "برايس" إن الولايات المتحدة كانت وسوف تواصل التنسيق عن كثب مع كوريا الجنوبية لمعالجة التهديد الذي تشكله برامج الأسلحة والصواريخ الباليستية غير القانونية في كوريا الشمالية، والتقدم نحو تحقيق الهدف المشترك في نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف المتحدث الأمريكي أن هذا هو الهدف المشترك بين الولايات المتحدة والحكومة السابقة والجديدة في كوريا الجنوبية.