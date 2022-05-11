شي جين بينغ يوجه دعوة للرئيس الكوري يون لزيارة الصين

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دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" لزيارة بكين في الوقت المناسب للطرفين.ونقل نائب الرئيس الصيني "وانغ كي شان" هذه الدعوة خلال اجتماع مع "يون" أمس الثلاثاء في المكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" في سيول.ويذكر أن "وانغ"، الذي يعتبر أحد أقرب المساعدين إلى "شي"، يزور كوريا الجنوبية لحضور حفل تنصيب "يون" كمبعوث خاص من قبل الرئيس الصيني.وأخبر المسؤول الصيني الرئيس الكوري بأن الرئيس "شي" طلب منه حضور حفل التنصيب بالنيابة عنه ونقل آماله في أن تزدهر كوريا الجنوبية تحت قيادة "يون".وفي المقابل، أعرب الرئيس يون عن امتنانه للدعوة، مع التعبير عن الأمل في أن يزور الرئيس الصيني كوريا الجنوبية.ويذكر أن آخر زيارة قام بها الرئيس الصيني "شي" إلى كوريا الجنوبية، كانت في يوليو من عام 2014.