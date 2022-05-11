كوريا تضيف 865 ألف وظيفة في أبريل محققة أكبر نمو سنوي منذ 22 عاما

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سجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في فرص العمل الجديدة في 22 عاما خلال شهر أبريل الماضي، حيث أضافت 865 ألف وظيفة. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الأشخاص العاملين بلغ حوالي 28 مليونا و8 آلاف في شهر أبريل الماضي، بزيادة مقدارها 865 ألفا مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر زيادة سنوية لأشهر أبريل منذ عام 2000، عندما تمت إضافة أكثر من مليون وظيفة. وقال التقرير إن أبريل الماضي كان الشهر الرابع عشر على التوالي الذي تشهد فيه كوريا نموا في عدد الوظائف، موضحا أنه تمت إضافة أكثر من مليون وظيفة في كل من يناير وفبراير، ثم تباطؤ النمو إلى حوالي 830 ألفا في مارس. وبلغ معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما 1,7% على أساس سنوي، ليصل إلى 62,1% الشهر الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا لأشهر أبريل. وانخفض معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي، ليصل إلى ثلاثة بالمائة، وهو أقل مستوى لأشهر أبريل. ووصل عدد الأشخاص العاطلين عن العمل إلى 864 ألفا، بانخفاض 283 ألفا عن العام السابق.