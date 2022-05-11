المخابرات الأمريكية تحذر من استمرار كوريا الشمالية في إنتاج أسلحة نووية

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وسط توقعات بأن تجري كوريا الشمالية اختبارا نوويا في غضون هذا الشهر، حذرت رئيسة وكالة المخابرات الأمريكية من أن بيونغ يانغ مستمرة في إنتاج البلوتونيوم، وربما توسع برنامج تخصيب اليورانيوم.وقدمت مديرة وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هاينز" هذا التقييم أمس الثلاثاء في تقرير قدمته إلى لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، حيث أوضحت أن كوريا الشمالية تواصل إنتاج المواد النووية، وتحافظ على برنامج إنتاج البلوتونيوم الخاص بها، ومن المحتمل أن تقوم بتوسيع برنامج تخصيب اليورانيوم.وأشارت "هاينز" إلى أن كوريا الشمالية استأنفت إطلاق الصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، منذ شهر يناير الماضي، ومن المتوقع أن تجري اختبارا نوويا هذا العام. وأضافت أنها تتوقع أن يستمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تعزيز وتوسيع قدرات بلاده من الأسلحة النووية والتقليدية، التي تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها.وأشارت أيضا إلى أن كيم يعتقد أن الأسلحة النووية والصواريخ البالستية سوف تحمي نظامه الحاكم، وأن المجتمع الدولي سيعترف بكوريا الشمالية في النهاية كقوة نووية في الوقت المناسب.