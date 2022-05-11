28,7% زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من مايو

Photo : YONHAP News

زادت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 28 في المائة على أساس سنوس في الأيام العشرة الأولى من شهر مايو الجاري.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة شحنات البلاد الخارجية 16,1 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 28,7% مقارنة بالعام السابق. وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 8,9%، مع زيادة متوسط عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بالعام الماضي، لصل إلى 6,5 يوم.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 10,8%، والمنتجات البترولية بنسبة 256%، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 20,6%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 27,2%.وقد زادت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 30,1%، والصين بنسبة 9,6%، في حين انخفضت السلع الكورية الصادرة إلى هونغ كونغ بنسبة 35,4%.كما ارتفعت الواردات الكورية بنسبة 34,7% على أساس سنوي، لتصل إلى 19,8 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة.وتوسع العجز التجاري الكوري إلى ثلاثة مليارات و720 مليون دولار، بعدما كان قد سجل ملياريْن و210 ملايين دولار في العام السابق.