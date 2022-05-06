1,2 تريليون وون زيادة في القروض المعيشية للأسر الكورية في أبريل

Photo : KBS News

شهد حجم القروض المعيشية للأسر في كوريا الجنوبية زيادة لأول مرة في شهر أبريل الماضي بعد أن ظل يسجل انخفاضا لأربعة أشهر متتالية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، زاد حجم القروض المعيشية للأسر في أبريل الماضي بمقدار 1.2 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، بعد أن انخفض للشهر الرابع على التوالي من شهر ديسمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن القروض الأخرى، بما في ذلك القروض الائتمانية، انخفضت في أبريل بمقدار 900 مليار وون مقارنة بالشهر الأسبق عندما انخفضت بمقدار 3.1 تريليون وون.أما حجم القروض العقارية فشهد زيادة بمقدار 2.1 تريليون وون بسبب الطلب المستمر على الأموال اللازمة لدفع إيداع للاستئجار.وقال التقرير إن حجم القروض التي حصلت عليها الشركات الكبيرة زاد بمقدار 4.4 تريليون وون، فيما شهد حجم القروض التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة بمقدار 7.8 تريليون وون.