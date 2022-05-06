وزير الدفاع الجديد يعقد أول اجتماع لكبار القادة العسكريين

Photo : KBS News

عقد وزير الدفاع الكوري الجديد "لي جونغ سوب" أول اجتماع لكبار القادة العسكريين، حيث دعاهم إلى أن البقاء على أهبة الاستعداد الحازم لمواجهة التهديدات الأمنية.وعقد الوزير "لي" هذا الاجتماع اليوم الأربعاء بعد زيارته للمقبرة الوطنية في أعقاب انتهاء حفل تنصيبه، وقد حضر الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو قادة القوات البرية والبحرية والجوية، وعدد من كبار القادة العسكريين.وبعد أن استمع إلى تقرير قدمه له القادة العسكريون حول حالة الجاهزية العسكرية للجيش الكوري الجنوبي، أكد الوزير "لي" أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية خطير للغاية بسبب زيادة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية واحتمال قيامها بإجراء تجربة نووية.وشدد على أهمية أن يكون الجيش الكوري الجنوبي على أهبة الاستعداد برا وبحرا وجوا لمواجهة التهديدات الأمنية الشاملة.ودعا القادة العسكريين إلى رد حاسم وفوري إذا قامت كوريا الشمالية بشن استفزازات بشكل فعلي.