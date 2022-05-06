الحكومة تقدم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إن الحكومة قررت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 13.8 مليون دولار إلى اللاجئين السوريين.وكشفت الحكومة الكورية عن خطتها لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي اختتم أمس الثلاثاء بعد يومين من انعقاده.وسوف يتم تقديم المساعدات الإنسانية الكورية للاجئين السوريين عن طريق لبنان والأردن اللتين تستضيفان عددا من اللاجئين من سوريا.ومن المتوقع أن يتم إنفاق المساعدات المالية الكورية لتوفير المواد اللازمة للمعيشة، بما في ذلك مواد طبية وصحية وغذائية، إلى جانب مياه الشرب.وأكدت وزارة الخارجية إن كوريا الجنوبية سوف تستمر في تقديم مساهمات نشطة لحل الأزمات الدولية بصفتها دولة محورية على مستوى العالم.