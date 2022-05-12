الاقتصادية وزير المالية الجديد يعرب عن التزامه بالسيطرة على التضخم

تعهد وزير المالية الجديد في حكومة الرئيس "يون صوك يول" بإعطاء أولوية لتحقيق الاستقرار في معدل التضخم وتحسين إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي.



وفي حفل أداء اليمين الذي عُقد أمس الأربعاء، قال وزير المالية "تشو كيونغ هو" إن فريق العمل المعني بالاستجابة الاقتصادية الطارئة في وزارة الاقتصاد والمالية سيراقب الوضع الاقتصادي بوجه عام، بما في ذلك أسواق العملات الأجنبية والأسواق المالية، ويضع تدابير للوقاية.



وقال "تشو" أيضا إن الحكومة ستعمل على استعادة حركة السوق التي تتمحور حول القطاع الخاص والأسواق والشركات، من أجل إخراج الاقتصاد من مأزق النمو المنخفض.



وأضاف أن الحكومة، بناء على قرارات جريئة لرفع اللوائح التنظيمية، ستحث الشركات على زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جيدة.



وقال الوزير المالية إن الاقتصاد الكوري في حالة محفوفة بالمخاطر، حيث تتزايد حالة عدم اليقين في الخارج بسبب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن تحول الاقتصادات الرئيسية إلى تشديد السياسة النقدية، بينما يستمر ارتفاع التضخم في التأثير على معيشة المواطنين في الداخل.



وشدد "تشو" على أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على حل القضايا المعلقة على الفور بتصميم حازم في مواجهة تلك المشاكل المتعددة، بما في ذلك التحول الكبير في الهياكل الديموغرافية والصناعية، والاستقطاب، وتزايد ديون الأسر.