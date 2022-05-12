رئيس هيئة الأركان المشتركة يشارك في منتدى الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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حضر رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "وان إين تشول" المنتدى الأمني الثالث لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذيي يركز في دورته الحالية على تأثير تغير المناخ على الأمن.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، انضم "وان" إلى المؤتمر الذي عُقد عبر الفيديو أمس الأربعاء، إلى جانب نظرائه من 22 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.وخلال المؤتمر، شدد "وان" على أن تغير المناخ لم يعد مسألة تقتصر على البيئة أو العلم، بل صارت قضية أمنية تؤثر بشدة على السلام في المجتمع الدولي.وأكد القائد العسكري الكوري الجنوبي على الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين، إلى جانب جهود الدول الفردية، للاستجابة بفعالية لتغير المناخ.وأشار إلى أن الظروف البيئية المختلفة الناجمة عن تغير المناخ يزداد تأثيرها على إدارة القوات العسكرية، كما يضطلع الأفراد العسكريون بدور أكبر في التعافي من الكوارث والإغاثة. وفي ضوء ذلك، شدد على ضرورة توسيع التعاون والتبادلات في المجال العسكري.