الرئيس يون يسعى إلى استئناف مسار الرحلات الجوية بين كيمبو وهانيدا في مايو

أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن رغبته في استئناف الرحلات الجوية بين المطارات الرئيسية في سيول وطوكيو خلال هذا الشهر.وفي اجتماع مع مجموعة من نواب البرلمان الياباني الذين زاروا "يون" في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" أمس الأربعاء، قال "يون" إن حكومته ستقيم منشآت حجر صحي في مطار "كيمبو" الدولي في سيول، لإجراء الاختبارات اللازمة على المغادرين المتوجهين إلى اليابان.كما دعا الرئيس "يون" لأن يتم إعفاء الوافدين الكوريين إلى مطار "هانيدا" في طوكيو من بعض قواعد الحجر الصحي، حتى يتمكنوا من العمل أو السفر إلى اليابان على الفور.وكان "يون" يشير على ما يبدو إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة ثلاثة أيام.وقد كان استئناف خدمات الطيران بين المطارين أحد المقترحات التي قدمها الوفد الكوري الجنوبي الذي أرسله "يون" إلى اليابان في أواخر أبريل.يُذكر أنه تم تعليق الرحلات بين "هانيدا" و"كيمبو" منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.