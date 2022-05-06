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السياسية

حكومة يون تعقد أول اجتماع للموافقة على خطة الميزانية الإضافية

Write: 2022-05-12 09:45:17Update: 2022-05-12 09:49:51

حكومة يون تعقد أول اجتماع للموافقة على خطة الميزانية الإضافية

Photo : YONHAP News

ستعقد حكومة الرئيس "يون صوك يول" أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الخميس في المكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" في سيول.

ومن المتوقع أن يضم الاجتماع الوزراء السبعة الذين عينهم "يون"، بالإضافة إلى الوزراء الآخرين من حكومة "مون جيه إين".

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس "يون" بتعيين وزيري الخارجية والداخلية رسميا قبل الاجتماع، لاستيفاء النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء، حيث يجب حضور غالبية أعضاء المجلس، فضلا عن ضرورة موافقة الثلثين.

وفي اجتماع الخميس، سيراجع مجلس الوزراء الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام، والتي تهدف إلى تعويض التجار الصغار المتضررين من جائحة كورونا، بحيث تقدم ما لا يقل عن 6 ملايين وون للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة.

وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون الميزانية الإضافية إلى البرلمان غدا الجمعة بعد الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.
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