بدء تسجيل المرشحين للانتخابات المحلية المقرر لها 1 يونيو

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ستفتح المفوضية الكورية للانتخابات باب التسجيل اليوم الخميس للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات الأول من يونيو المحلية.كما سيبدأ تسجيل المرشحين الذين يتنافسون على المقاعد البرلمانية الشاغرة في الانتخابات التكميلية، والتي ستجري في نفس يوم الانتخابات المحلية.ويخطط عمدة سيول "أوه سي هون"، الذي يسعى للبقاء في منصبه، لتسجيل ترشحه صباح الخميس، قبل الإعلان رسميا عن خوضه للانتخابات.كما سيخوض الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض "سونغ يونغ كيل" الانتخابات ضد "أوه"، وسيسجل ترشحه من خلال ممثل قانوني.ويخطط مرشح حزب قوة الشعب الحاكم "كيم أون هيه" ومرشح الحزب الديمقراطي "كيم دونغ يون" للتسجيل من خلال وكلائهما اليوم الخميس، حيث يتنافسان على منصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي".وسيتمكن المرشحون في الانتخابات من إطلاق حملاتهم الانتخابية اعتبارا من يوم الخميس القادم.