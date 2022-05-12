كوريا الشمالية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

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قالت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن سلطات الحجر الصحي أكدت أول حالة إصابة بالسلالة "أوميكرون" بين مجموعة من الناس في بيونغ يانغ يوم الأحد الماضي.وقالت الوكالة إنه على الرغم من استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشاملة لمدة عامين و3 أشهر منذ فبراير 2020، إلا أن هناك أخطر أزمة وطنية وشيكة مع بدء تفشي الفيروس.وعقدت كوريا الشمالية اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم اليوم الخميس، بحضور زعيمها "كيم جونغ أون".ونُقل عن "كيم" أمره بتنفيذ إغلاق شامل للمدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، وبذل جهود شاملة لمنع انتشار الفيروس في الشركات ومنشآت الإنتاج.