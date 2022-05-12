الولايات المتحدة تشيد بتأكيد الرئيس يون على تعزيز التحالف معها

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أعرب مسؤول كبير في البيت الأبيض عن توقعاته بشأن حكومة "يون صوك يول"، في ضوء تأكيد الرئيس الكوري على تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والسعي للحوار مع كوريا الشمالية.وقال منسق السياسات في البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "كورت كامبل" في ندوة عُقدت في واشنطن أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة بعثت برسائل واضحة إلى كوريا الشمالية بشأن الإجراءات التي تعتبر استفزازية وتتعارض مع الحفاظ على السلام والاستقرار.وقال "كامبل" إنه على الرغم من تلك الرسائل، أجرت كوريا الشمالية مؤخرا عددا من التدريبات العسكرية واختبارات الصواريخ الباليستية التي تعتبرها الولايات المتحدة استفزازية.وأشار المسؤول الأمريكي أيضا إلى أن الرئيس الجديد في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، عازم على ردع كوريا الشمالية عن المزيد من التصرفات العدوانية، حيث يعمل على إرسال رسالة مشاركة قوية بين سيول وواشنطن.وأضاف "كامبل" أنه على هذا الأساس، فإن واشنطن مستعدة لأي نوع من الدبلوماسية أو التعامل مع كوريا الشمالية.