اختتام اجتماع مجلس الأمن دون التوصل لنتيجة مهمة بشأن كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا أمس الأربعاء لمناقشة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية، لكن الجلسة لم تسفر عن نتيجة مهمة بسبب الخلافات بين الأعضاء.وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بعد ظهر أمس الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي تترأس المجلس حاليا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان.وانضمت غالبية الدول الأعضاء إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في إدانة كوريا الشمالية لانتهاكها قرارات مجلس الأمن.لكن الصين وروسيا قالتا إن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية لن يساعد في حل الأزمة. وأصرت الصين بوجه خاص على أن التوتر صاعدت لأن الولايات المتحدة لم تقبل بمطالب كوريا الشمالية.وانتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" الصين وروسيا لعرقلة الجهود العالمية للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية، قائلة إن العالم لا يمكنه الانتظار حتى تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى، وأكدت أن هذا هو الوقت المناسب للتحرك.