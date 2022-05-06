الرئيس يون يعين وزير الخارجية ووزير الإدارة العامة والأمن

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قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بتعيين "بارك جين" وزيرا للخارجية، و"لي صانغ مين" وزيرا للإدارة العامة والأمن.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للمراسلين اليوم في مقر الرئاسة بمنطقة "يونغ سان" في سيول بأن الرئيس قرر تعيين الوزيرين، بعدما تم تأجيل صدور تقارير الاستماع البرلمانية لتعيين وزراء الخارجية "بارك جين"، والإدارة والأمن "لي سانغ مين"، والأراضي والنقل "وان هي ريونغ"، والثقافة والرياضة "بارك بو كيون"، والصحة والرفاهية "جونغ هو يونغ"، وقد طلب الرئيس "يون" مرة أخرى من البرلمان إرسال هذه التقارير حتى يوم 9 من هذا الشهر.يشار إلى أنه يتوجب على وزارة الخارجية التحضير للقمة الكورية الأمريكية التي ستعقد يوم 21 من هذا الشهر في سيول، بينما يتوجب على وزارة الإدارة العامة والأمن القيام بأعمال إدارة الانتخابات المحلية التي ستجري يوم الأول من شهر يونيو القادم، إلى جانب القيام بأعمال الأمن، ولهذا فقد رأى المكتب الرئاسي ضرورة تعيين الوزيرين حتى ولو لم يتم إصدار تقارير الاستماع البرلمانية لهما، وذلك من أجل إدارة شؤون الدولة بشكل سلس.