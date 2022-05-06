إصابات كورونا في كوريا تنخفض إلى نطاق 30 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا أمس بحوالي 8 آلاف مقارنة مع أول من أمس، ليبلغ حوالي 35 ألفا و900 حالة.وجاء انخفاض عدد الإصابات إلى ما دون مستوى 40 ألف حالة ليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 14 أسبوعا.وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطرة 354، بينما بلغ عدد الوفيات 63.وعلى الرغم من التباطؤ في انتشار العدوى، إلا أن السلطات الصحية الكورية طلبت مرة أخرى الالتزام بفترة التطعيم، مشيرة إلى الاستمرار في انتشار الموجة الخامسة من المتحور "أوميكرون".كما قررت تغيير معيار التطعيمات الخاصة لذوي الإصابات حتى يتم تطعيمهم بالجرعتين الثالثة والرابعة بعد مرور 3 أشهر على موعد الإصابة.وفي الماضي، كان يمكن لذوي الإصابة تلقي التطعيمات الأولية والإضافية دون تأخير زمني بمجرد اكتمال الحجر الصحي، ولكن حسب المعيار المعدل، سيمكنهم تلقي التطعيمات الأولية أو الثانية بعد مرور 3 أسابيع من موعد الإصابة.الجدير بالذكر أن مختلف السلطات الصحية في الخارج تنصح بتخصيص فترة تباعد بين التطعيمات تتراوح بين شهر و4 أشهر.