الرئيس يون ينوي إنشاء هيئة للكوريين المقيمين في الخارج

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صرح الرئيس الكوري "يون صوك يول" بأنه سيقوم بإنشاء هيئة خاصة للكوريين المقيمين في الخارج، وإنشاء نظام يسمح لهم باستخدام الخدمات الإدارية بسهولة وراحة.جاء ذلك في فعالية احتفالية بمناسبة تنصيب الرئيس الكوري رقم 20، تمت فيها دعوة عدد من الكوريين المقيمين في الخارج وأقيمت في أحد الفنادق في وسط العاصمة سيول بعد ظهر أمس، حيث قال يون إنه سيقوم بإنشاء مجتمع كوري على كوكب الأرض يتم فيه التنمية المتعايشة بين الكوريين المقيمين في الخارج وجمهورية كوريا معا، كما سيسعى إلى وضع سياسات عملية تهدف إلى زيادة حقوقهم ومصالحهم.وأضاف يون أنه سيراجع ويستكمل بعض النواقص في نظام الانتخابات للكوريين المقيمين في الخارج الذي انطلق قبل 10 سنوات، وتعزيز شبكة الكوريين المقيمين في الخارج، واكتشاف الجيل الجديد من ذوي المواهب وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.وقال أيضا إنه سيعمل بالتعاون مع الكوريين المقيمين في الخارج على جعل جمهورية كوريا تحظى باحترام المجتمع الدولي اعتمادا على قيم الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والتضامن.يشار إلى أنه قد تمت دعوة ألف و100 من الكوريين المقيمين في الخارج إلى مراسم تولي الرئيس يون السلطة، وحوالي 190 شخصية محلية شاركوا في فعالية الأمس.