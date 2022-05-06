انخفاض مدى شعور بالرضاء بين المدرسين الكوريين

Photo : Getty Images Bank

اتضح أن مدى شعور رضاء المدرسين الكوريين عن مهنتهم قد انخفض بدرجة كبيرة، حيث بلغت نسبة المدرسين الحاليين الذين أجابوا بأنهم سيصبحون مدرسين أيضا إذا بدؤوا حياتهم المهنية مرة أخرى أقل من 30 % لأول مرة.وكشف الاتحاد الكوري لهيئات المدرسين أمس عن نتيجة مسح أجراه على 8 آلاف و431 مدرسا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات الكورية.وأظهرت نتائج المسح أن نسبة المدرسين الذين أجابوا بأنهم سيصبحون مدرسين أيضا حتى ولو ولدوا مرة أخرى 29.9 % فقط، وهي المرة الأولى التي تقل فيها النسبة عن 30 %، منذ بدء إجراء الاستطلاعات المماثلة.وحول سؤال عما إذا كانوا يشعرون بالرضاء أو السعادة في مهنة التدريس أجاب 33.5 % فقط بنعم.وحول أكبر صعوبات تواجههم في مهنة التدريس، أجاب 24.6% منهم بترشيد الطلاب ذوي التصرفات السيئة وغير المتكيفين، وأجاب 22.1% بالتعامل مع شكاوى أولياء أمور الطلاب والحفاظ على العلاقات معهم، بينما أجاب 18.8% بالأعمال المفرطة التي لا تتعلق بالتدريس.وحول سؤال عن انخفاض الروح المعنوية للمدرسين خلال العام أو العامين الأخيريين، أجاب 78.7% بنعم، أما فيما يتعلق بضمان حقوق المدرسين في الميدان فأجاب 55.8% بعدم تحققها، بينما أجاب 16.2 % فقط بنعم.