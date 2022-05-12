كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه البحر الشرقي.وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عملية الإطلاق اليوم الخميس، وما زالت السلطات العسكرية تحلل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخ وارتفاعه.ويأتي الإطلاق بعد خمسة أيام من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي من غواصة في 7 مايو، وهو العمل الاستفزازي السادس عشر لكوريا الشمالية هذا العام، والأول منذ تنصيب حكومة "يون صوك يول" يوم الثلاثاء.وعند الإعلان عن إطلاق الصاروخ اليوم الخميس، استخدمت هيئة الأركان المشتركة مصطلح "صاروخ باليستي ذو طبيعة غير مؤكدة" بدلا من "المقذوف" المعتادة في رسالتها لوسائل الإعلام بعد رصد إطلاق الصاروخ.ويقول المراقبون إن استبدال المصطلح يعكس الموقف الحازم للرئيس "يون" وإدارته تجاه استفزازات كوريا الشمالية.