صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تتجاوز 19.9 مليار دولار في أبريل

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستوى قياسيا في شهر أبريل الماضي.ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قفزت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشهر الماضي بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 19.94 مليار دولار.وبذلك ظل نمو صادرات المعلومات والاتصالات يزيد عن 10% للشهر الثالث عشر على التوالي، منذ أبريل من العام الماضي.وسجلت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المجمعة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 81.66 مليار دولار.ومن ناحية أخرى، بلغت واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أبريل 12.13 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12.4% على أساس سنوي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 7.81 مليار دولار.وارتفعت صادرات أشباه الموصلات في أبريل بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، لتظل في مستوى يزيد عن 10 مليارات دولار لمدة 12 شهرا على التوالي.وتجاوزت صادرات كوريا من الشاشات الرقمية وأجهزة التلفزيون ملياري دولار، في حين بلغت صادرات الهواتف المحمولة 1.24 مليار دولار، والسلع المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر و1.76 مليار دولار.