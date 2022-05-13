سيول تعرب عن أملها في نهاية سريعة لفيروس كورونا في كوريا الشمالية

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أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن أملها في أن تتمكن كوريا الشمالية من السيطرة على فيروس كورونا، وأن تتراجع العدوى بسرعة.وأصدرت الوزارة موقفها الرسمي أمس الخميس، بعد أن أكدت كوريا الشمالية أول حالة إصابة فيها على الإطلاق في وقت سابق من اليوم.وقالت الوزارة إن حكومة كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم الدعم للشعب الكوري الشمالي، وتنفيذ التعاون عبر الحدود في مجال الرعاية الصحية وجهود مكافحة الفيروس من منظور إنساني.وأضافت أنها ستدرس مسألة التعاون مع كوريا الشمالية أو مع المجتمع الدولي إذا لزم الأمر.وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد قالت إنه تم عقد اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم أمس الخميس، حيث اعترفت بيونغ يانغ فيه بأول حالة مؤكدة للإصابة بالسلالة "أوميكرون" شديدة العدوى، ووصف المكتب السياسي الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية كبرى".