السلطات الصحية في سيول تدرس التبرع بلقاحات كورونا إلى كوريا الشمالية

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تدرس السلطات الصحية في كوريا الجنوبية التبرع باللقاحات المتبقية إلى كوريا الشمالية، إذا لزم الأمر.وكشف المقر المركزي للسيطرة على الأمراض عن هذا الموقف أمس الخميس، عندما سئل عما إذا كان ممكنا إدراج كوريا الشمالية في قائمة الدول التي ستستفيد من برنامج نشر اللقاحات لحكومة كوريا الجنوبية.وقال مسؤولون إن كوريا الشمالية لم تكن ضمن قائمة الدول المرشحة، لكنهم سيواصلون مناقشة هذا الاحتمال مع الوزارات المعنية، إذا لزم الأمر.وقد أكدت كوريا الشمالية رسميا تفشي فيروس كورونا أمس الخميس، وتحولت إلى أقصى مستوى في نظامها المضاد لتفشي الأوبئة في حالات الطوارئ.وكانت حكومة كوريا الجنوبية تتبرع باللقاحات المتبقية للدول الأخرى للتخفيف من القدر المهدر من اللقاحات، مع بقاء معدل التطعيم الكامل بجرعتين في البلاد ثابتا عند أعلى من 84%. وفي هذا الإطار، تخلصت كوريا الجنوبية حتى 22 مارس الماضي من أكثر من 2.3 مليون جرعة لقاح، حيث لم يتم استخدامها قبل انتهاء الصلاحية.وحتى أمس الخميس، كان لدى كوريا الجنوبية حوالي 14.77 مليون جرعة من اللقاحات، من بينها 7.7 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، و3.32 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"، و1.98 مليون جرعة من لقاح "جونسون & جونسون".