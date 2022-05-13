سون هنغ مين يسجل الهدف 21 ويقترب من إحراز لقب هداف الدوري الإنغليزي

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سجل لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين"، لاعب نادي "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي، هدفه الحادي والعشرين لهذا الموسم، ليقترب من إحراز لقب هداف الدوري.وفي مباراة فريقه ضد فريق "أرسنال" التي أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبير" في لندن أمس الخميس، ساهم "سون" في إحراز الهدف الأول كما تسبب في وقوع دفاع الفريق المقابل في أخطاء وتسجيلهم هدفا في مرمى فريقهم.وانتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح فريق "توتنهام"، ليتراجع الفارق بينه وبين فريق "أرسنال" صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة.ومع إحرازه الهدف الحادي والعشرين هذا الموسم، انخفض الفارق بين "سون" و"محمد صلاح" لاعب نادي "ليفربول"، ليصبح هدفا واحدا فقط، حيث يتنافس اللاعبان على إحراز "الحذاء الذهبي"، وهي جائزة الدوري الإنغليزي التي تُمنح إلى هداف البطولة.