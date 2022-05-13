إصابات كورونا في كوريا تظل في نطاق 30 ألفا لليوم الثاني

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس بحوالي 3 آلاف مقارنة باليوم الأسبق.وقد ظل عدد الإصابات الجديدة في مستوى يقل عن 40 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 32 ألفا و451 حالة، منها 15 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، وذلك بانخفاض مقداره 3 آلاف و455 حالة مقارنة باليوم الأسبق.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا 17 مليونا و727 ألفا و86 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بالفيروس في كوريا 23 ألفا و606 حالات وفاة حتى الآن.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة أمس 347 شخصا، بانخفاض مقداره 7 أشخاص مقارنة باليوم الأسبق.