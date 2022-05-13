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الدولية

هيون ديه تكشف عن خطة لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في ولاية جورجيا خلال زيارة بايدن

Write: 2022-05-13 12:23:12Update: 2022-05-13 13:40:11

هيون ديه تكشف عن خطة لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في ولاية جورجيا خلال زيارة بايدن

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء أمس الخميس إن شركة "هيون ديه" للسيارات ستشكف عن خطة لإنشاء مصنع جديد لإنتاج السيارات الكهربائية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي "جو بادين" لكوريا الجنوبية.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن استثمارات "هيون ديه" الجديدة في الولايات المتحدة سوف تؤدي إلى خلق 8 آلاف و500 فرصة عمل.
وقالت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" التي تصدر في ولاية جورجيا، إن شركة "هيون ديه" الكورية وحكومة ولاية جورجيا سوف تكشفان بشكل متزامن يوم العشرين من مايو الجاري عن خطة إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الولاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "برايان كامب" حاكم ولاية جورجيا سيكشف عن هذه الخطة في الموقع الذي سيتم فيه إنشاء المصنع.
وسوف يتم إنشاء المصنع على مساحة تبلغ 2284 فدانا في إقليم "برايان" الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة "سافانا".
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