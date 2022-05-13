معدلات تأييد حزب قوة الشعب تسجل أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات ونصف

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سجلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الذي أصبح حزبا حاكما مع تنصيب الرئيس "يون صوك يول"، أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات ونصف، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 10% خلال أسبوع.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من مايو على ألف من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 45%، بارتفاع قدره 5% مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 31%، بانخفاض نسبته 10%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الجديد "يون صوك يول" بلغت 52%، فيما بلغت معدلات المعارضة 37%.وتوقع 60% من المشاركين في الاستطلاع أن يؤدي الرئيس الجديد "يون" مهامه بشكل جيد خلال السنوات الخمس القادمة، بينما أعرب 28% منهم عن توقعات سلبية لأدائه المستقبلي.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.