انتهاء تسجيل مرشحي الانتخابات الإقليمية

Photo : YONHAP News

تنتهي اليوم الجمعة عملية تسجيل مرشحي الانتخابات الإقليمية التي ستُجرى يوم الأول من شهر يونيو القادم، وذلك بعد يومين من فتح باب التسجيل.وترشح "سونغ يونغ كيل" نائب البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لمنصب عمدة العاصمة سيول، ليتنافس مع مرشح حزب قوة الشعب الحاكم "أوه سيه هون" الذي ستنتهي فترة خدمته كعمدة لسيول، وقد رشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات.وفي انتخابات حاكم مقاطعة كيونغ كي، سيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية "كيم دونغ يون"، ونائبة البرلمان لحزب قوة الشعب الحاكم "كيم أون هيه".وقام "لي جيه ميونغ" المرشح السابق لانتخابات الرئاسة بتسجيل اسمه للانتخابات التكميلية لدائرة "إنتشون كيه يانغ"، فيما سجل "آن تشول سو" الرئيس السابق للجنة الرئاسية الانتقالية للرئيس "يون" اسمه للمنافسة في الانتخابات العامة التكميلية لدائرة "سونغ نام بون دانغ".وبهذا سيتمكن المرشحون من إجراء حملات انتخابية رسمية في الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.