الرئيس يوافق على إمداد كوريا الشمالية بلقاحات كورونا

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قرر الرئيس "يون صوك يول" تزويد كوريا الشمالية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد والإمدادات الطبية اللازمة، بعد أن أبلغ النظام الكوري الشمالي عن أولى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وتسجيل أول حالة وفاة منذ بدء الجائحة.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ إن سون" اليوم الجمعة إن التفاصيل المتعلقة بخطة المساعدة سيتم تحديدها من خلال المفاوضات مع كوريا الشمالية، والتي كانت تدعي خلوها من فيروس كورونا المستجد حتى هذا الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن حوالي 187 ألفا و800 شخص يخضعون للعلاج في العزل الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل الحمى، كما أبلغت عن وفاة 6 أشخاص.وقد ثبت أن إحدى حالات الوفاة كان بسبب الإصابة بالسلالة المتغيرة "أوميكرون" الخفي.