سيول تقترح محادثات على مستوى العمل لمساعدة كوريا الشمالية ضد كورونا

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية للإعلان عن مقترح رسمي في غضون هذا الأسبوع لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية في مواجهة وباء كورونا.وصرح مسؤول حكومي كبير أمس الأحد إن الحكومة تدرس تقديم المقترح إلى كوريا الشمالية يوم الاثنين أو الثلاثاء، حيث يُتوقع ان ترسل وزارة التوحيد إشعارا إلى كوريا الشمالية عبر الخط الساخن المباشر بين الكوريتين في مكتب الاتصال المشترك، لتقديم المقترح بعد التشاور مع الوزارات ذات الصلة.ومن المتوقع أيضا أن تقترح الوزارة إجراء محادثات على مستوى العمل بين الكوريتين لمناقشة تلك المساعدات. ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت كوريا الشمالية سوف تتفاعل بشكل إيجابي مع المقترح، بالنظر إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد قال إن وضع الفيروس ليس خارج نطاق السيطرة.وكانت كوريا الشمالية، التي أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لديها يوم الخميس الماضي، قد أعلنت عن 15 حالة وفاة جديدة وحوالي 300 ألف إصابة أول من أمس السبت.