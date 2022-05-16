حملات مكثفة للمرشحين في انتخابات يونيو المحلية

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أجرى المرشحون في الانتخابات المحلية والتكميلية، المقرر لها الأول من شهر يونيو القادم، حملات انتخابية مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد تسجيل أسمائهم للانتخابات.وقدم الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "سونغ يونغ كيل"، الذي ترشح لمنصب عمدة بلدية سيول، تعهدات انتخابية تشمل تخفيض الأعباء الضريبية عن أصحاب العقارات. وبالنسبة لأصحاب المنازل المتعددة، تعهد "سونغ" برفع القيمة التي تم تقييمها رسميا للمنازل الخاضعة لضريبة العقارات الشاملة من 600 مليون وون إلى 1,1 مليار وون. وأشار "سونغ" في هذا الصدد إلى أن مالكي منزل واحد لا يخضعون للضرائب إذا كانت قيمة المنزل أقل من 1,1 مليار وون، لكن هذا السقف لا يتجاوز 600 مليون وون لأصحاب المنازل المتعددة.ومن جانبه كشف عمدة سيول "أوه سي هون"، الذي يسعى إلى فترة ولاية رابعة في المنصب، عن خطط لدعم صغار التجار والترويج للاقتصاد المحلي.وقام المرشحون لمنصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي" أيضا بجولات مختلفة في أنحاء المقاطعة، حيث حضر مرشح الحزب الديمقراطي "كيم دونغ يون" حدثا في فترة ما بعد الظهر ضم مؤيديه من الشباب، بعدما قام بحملة في "يون تشون" التي تقع في شمال "كيونغ كي"، صباح أمس، كما قامت مرشحة حزب "قوة الشعب" الحاكم "كيم أون هيه" بجذب الناخبين مع "آن تشول سو"، الذي يتنافس على مقعد برلماني في منطقة "بون دانغ".