الرئيس الكوري يرسل مبعوثا للإمارات لتقديم العزاء في وفاة خليفة بن زايد

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أرسل الرئيس الكوري "يون صوك يول" وفدا رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم العزاء في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان".وسيلتقي الوفد الكوري الذي يرأسه النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "جانغ جيه وان"، والذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس "يون" خلال الفترة الانتقالية، مع الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، ويقدم له التعازي نيابة عن الرئيس والشعب الكوري.وفور وصوله إلى مطار أبوظبي أمس الأحد، قال المبعوث الخاص "جانغ" إنه سيبذل جهودا لتوطيد علاقات التعاون والود بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل مجالات تكنولوجيا الهيدروجين والاتصالات والمعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة النووية.وقد نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة، الذي توفي يوم الجمعة الماضي.وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من الجمعة.