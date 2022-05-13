يون يلقي خطابه الأول أمام البرلمان اليوم الاثنين

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سيحضر الرئيس "يون صوك يول" الجلسة الكاملة للبرلمان صباح اليوم الاثنين حيث يلقي خطابه الأول أمام البرلمان منذ توليه مهام منصبه يوم الثلاثاء الماضي.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية أمس الأحد إن الموضوع الرئيسي فى الخطاب المقرر له صباح اليوم الاثنين هى "التعاون بين الحزبين الحاكم والمعارض مع البرلمان للتغلب على الأزمة".ومن المتوقع أن يدعو الرئيس يون إلى تعاون البرلمان لتمرير ميزانية الحكومة الإضافية البالغة 36,4 تريليون وون. ويهدف مشروع قانون الميزانية الإضافية إلى توفير أموال إغاثة لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا.وقبل الخطاب، سيلتقي يون برئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" وزعماء التكتلات البرلمانية لحزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.