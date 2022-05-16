زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتحقيق استقرار في إمدادات الأدوية

Photo : YONHAP News

قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتوبيخ مسؤوليه لفشلهم في توفير الأدوية في الوقت المناسب وسط الانتشار المتفجر لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، وجه "كيم" تلك الانتقادات خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، أمس الأحد.وبحسب التقرير، قال كيم، الذي ترأس الاجتماع، إن المكتب السياسي أمر بالتوزيع السريع لاحتياطياته الطبية الوطنية، لكن الأدوية لم تصل إلى الناس في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة من خلال الصيدليات.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كيم انتقد سلوك العمل غير المسؤول والإهمال الذي أظهره رئيس مكتب المدعي العام المركزي. وأمر كيم بنشر الفرق الطبية التابعة للجيش لتحقيق الاستقرار على الفور في إمدادات الأدوية في بيونغ يانغ.ووفقا لمقر الوقاية من الأوبئة الطارئة في كوريا الشمالية، أبلغت البلاد عن ثماني وفيات جديدة وحوالي 393 ألف شخص آخرين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة من الساعة الـ6 من مساء السبت وحتى الـ6 من مساء الأحد، وارتفع عدد الوفيات إلى 50.