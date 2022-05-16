بي تي إس تفوز بثلاث جوائز في بيلبورد

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فازت فرقة الكيبوب الكورية بي تي إس بثلاث جوائز ضمن جوائز بيلبورد الموسيقية لهذا العام، وفازت بجوائز الشرف في هذا الحدث للعام السادس على التوالي.ووفقا لبيلبورد يوم أمس الأحد، فازت بي تي إس بجائزة "أفضل ثنائي أو مجموعة"، و"أفضل فنان" في مبيعات الأغاني والأغنية الأكثر مبيعا. وتم تحديد المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز هذا العام من خلال أدائهم في جداول بيلبورد الموسيقية في الفترة بين 10 أبريل 2021 و26 مارس 2022.وفي العام الماضي، حصدت فرقة بي تي إس أربع جوائز، بما في ذلك "الأغنية الأكثر مبيعا". وفازت الفرقة بجائزة "الفنان الاجتماعي" للعام الخامس على التوالي منذ عام 2017.يذكر أن جوائز بيلبورد ميوزيك هي واحدة من أكبر ثلاث جوائز لموسيقى البوب في الولايات المتحدة، إلى جانب جوائز الموسيقى الأمريكية وجوائز غرامي.