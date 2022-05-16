تخفيض سن الأهلية لأقراص علاج كورونا

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستكون أقراص علاج كورونا من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية متاحة لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر في كوريا، الذين يعانون من حالات طبية حرجة.وقالت الحكومة الكورية إن حبوب "لاغيف ريو" المضادة للفيروسات، التي طورتها شركة"ميرك" الأمريكية، ستكون متاحة أيضا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر من الذين يعانون من حالات طبية حرجة، اعتبارا من اليوم الاثنين.ويمكن للأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين يعانون من حالات مرضية خطيرة، مثل مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو الأمراض المزمنة في الكلى أو الرئتين، تناول هذه الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم.ويمكن وصف الحبوب للأفراد المؤهلين إذا تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا عن طريق اختبار مستضد سريع في عيادة أو في مستشفى، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكبر الذين يعانون من حالات حرجة.