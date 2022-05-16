الدولية كوريا الشمالية تطلب مساعدة الصين في مواجهة فيروس كورونا

أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية طلبت المساعدة من الصين في حربها ضد وباء كورونا بعد تفشي الفيروس في البلاد الأسبوع الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع على العلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وبكين أمس الأحد، طلبت كوريا الشمالية مؤخرا من الصين عبر قناة دبلوماسية توفير إمدادات ومعدات حجر صحي، ويجري الجانبان مشاورات حاليا في هذا الشأن.

ومن المفترض أن تكون العناصر المطلوبة معدات اختبار وأدوية.

وكانت كوريا الجنوبية والأمم المتحدة قد أعربتا عن نيتهما في تقديم مثل تلك المساعدات، لكن يبدو أن كوريا الشمالية طلبت دعم الصين في ضوء علاقاتها الوثيقة وقربها الجغرافي. كما أعربت الصين عن أملها في تقديم الدعم وتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في مواجهة فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" يوم الجمعة الماضي إن الصين ستقدم المساعدة والدعم إذا طلبت كوريا الشمالية ذلك.

