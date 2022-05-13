صادرات كوريا الجنوبية تتجاوز 50 مليار دولار في أبريل ولـ14 شهرا متتالية

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تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي 50 مليار دولار ولـ14 شهرا متتالية، كما سجلت أعلى مستوياتها على أساس شهر أبريل.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية في أبريل 57.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت الواردات 60.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 18.6%، مما أدى إلى وصول العجز التجاري إلى 2,5 مليار دولار.وكان حجم العجز التجاري الكوري في شهر مارس الماضي 140 مليون دولار، بعد تسجيل 63 مليارا و480 مليون دولار من الصادرات، و63 مليارا و620 مليون دولار من الواردات.وبلغ إجمالي الصادرات الكورية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام 231.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى ربع سنوي لها على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية تجاوز 10 مليارات دولار لـ12 شهرا متتالية، وبزيادة لمدة 22 شهرا متتالية، وسجل حجم صادرات المنتجات النفطية زيادة لـ14 شهرا متتالية.