عدد المصابين بأعراض كورونا في كوريا الشمالية يتجاوز مليون شخص

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كشفت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية عن أن إجمالي عدد المصابين بأعراض الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية قد بلغ مليونا و210 آلاف شخص حتى أمس الأحد، بزيادة مقدارها 390 ألفا مقارنة باليوم الأسبق.وكانت كوريا الشمالية قد أكدت يوم الخميس الماضي أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بينما قالت وسائل الإعلام المملوكة للدولة إن عشرات الآلاف من المواطنين يعانون من أعراض الحمى.وأوضحت أن 648 ألفا من المصابين بأعراض الحمى قد تعافوا، وأن أكثر من 560 ألف شخص مازالوا يتلقون العلاج، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 50 حالة وفاة.وعقد المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اجتماعا طارئا آخر، أشار فيه الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" إلى أن الأدوية لم يتم توفيرها للصيدليات بشكل سلس، على الرغم من أن السلطات أمرت بالإفراج الفوري عن الأدوية وتوريدها من احتياطي الدولة وتحويل الصيدليات إلى نظام عمل على مدار ساعات أيام الأسبوع.وأمر "كيم" أيضا باستنفار الجيش لترتيب إمداد الصيدليات بالأدوية.