كوريا الشمالية تستأنف بناء مفاعل نووي بطاقة 50 ميغاواط في يونغ بيون

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قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن صور جديدة التقطتها الأقمار الاصطناعية، إن كوريا الشمالية استأنفت مؤخرا عملية بناء مفاعل نووي في مجمع يونغ بيون، بعد 20 عاما من تعليقها.وتشير الصور التي حصلت عليها "سي إن إن" من شركة "ماكسار" لصور الأقمار الاصطناعية، إلى أن كوريا الشمالية استأنفت مؤخرا بناء مفاعل في يونغ بيون. وأضاف التقرير أن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المتعلقة باستئناف بناء ذلك المفاعل.وقدّر الخبراء أن طاقة المفاعل الذي يجري حاليا استئناف بنائه، تصل إلى 50 ميغاواط، ولكن من الصعب توقع موعد اكتمال بنائه.وأضافت "سي إن إن" أن عملية بناء المفاعل كانت قد توقفت في عام 1994 بموجب اتفاقية جينيف التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.يذكر أن هذا المفاعل أكبر بحوالي 10 أضعاف من مفاعل يونغ بيون النووي الحالي، الذي بدأ تشغيله منذ أواخر الثمانينيات.وقال خبير الأسلحة والأستاذ بمعهد ميدلبري "جيفري لويس" إن كوريا الشمالية ستتمكن من إنتاج مادة البلوتونيوم المستخدمة في إنتاج أسلحة نووية بعشرة أضعاف مما هو عليه الآن إذا بدأت في تشغيل المفاعل الجديد.وأضاف "لويس" أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن كوريا الشمالية تربط حلقة التبريد الثانوية للمفاعل بقدرة 50 ميغاواط بمدخنة على النهر.