الرئيس يون يدعو إلى استعدادات شاملة قبل القمة مع بايدن

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طلب الرئيس الكوري "يون صوك يول" من كبار مساعديه إجراء استعدادات شاملة ودقيقة للقمة القادمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن".ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة، أعطى يون تعليماته بشأن مجموعة من شؤون الدولة خلال اجتماع مع كبار المساعدين الرئاسيين في مكتبه في منطقة "يونغ سان".وقال المتحدث إن يون دعا المسؤولين أيضا إلى اعتبار أنفسهم الرئيس، والنظر إلى واجباتهم من منظور أوسع وتقديم العديد من الآراء "الجيدة" في التعامل مع القضايا ذات الصلة.كما دعا إلى بذل جهود للحصول على تعاون البرلمان في الميزانية التكميلية للحكومة، وجهود استقرار التضخم، واستقرار السوق المالية.وشدد الرئيس على الحملة المستمرة لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في بوسان، مشيرا إلى تأثير نجاح ذلك على تعزيز الاقتصادات الإقليمية والوطنية.