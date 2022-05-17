معدل الإقراض المعياري لقروض الرهن العقاري يصل لأعلى مستوى منذ 35 شهرا

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وسط استمرار التضخم في كوريا والجهود التي تبذلها السلطات المالية لمواجهته من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي، وصل سعر الإقراض القياسي لقروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام تقريبا.ووفقا لتقرير صادر عن اتحاد البنوك الكوري أمس الاثنين، ارتفع مؤشر "كوفيكس"، وهو مؤشر تكلفة الأموال، للقروض غير المسددة، بمقدار 0,12 نقطة مئوية في مارس، إلى 1,84 نقطة مئوية في أبريل. ويمثل أعلى مستوى منذ مايو 2019 عندما وصل المؤشر إلى 1,85 نقطة مئوية.ويتم احتساب "كوفيكس" على أساس متوسط التكلفة المرجح لمعلومات التمويل المقدمة من ثمانية بنوك محلية. وعندما يرتفع المؤشر، ترتفع الفائدة على قروض الرهن العقاري المرتبطة بـ"كوفيكس" أيضا، مما يزيد من أعباء الديون على الأسر.وعلى سبيل المثال، فإن أقل سعر فائدة قابل للتعديل مفروض على قروض الرهن العقاري التي يقدمها بنك "كوك مين" سيرتفع من 3,42% إلى 3,52% اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في حين أن قروض بنك "نونغ هيوب" سترتفع من 3,17% إلى 3,29%.