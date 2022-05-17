وزير التوحيد يحث كوريا الشمالية على الاستجابة لدعوة التعاون بشأن فيروس كورونا

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قال الوزير الكوري الجنوبي الجديد، المسؤول عن شؤون العلاقات بين الكوريتين، إن حكومة الرئيس "يون صوك يول" ستسعى بنشاط للتعاون بين الكوريتين في جهود الحجر الصحي، معربا عن القلق بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا في كوريا الشمالية.وفي كلمة ألقاها بمناسبة بدء توليه مهام منصبه أمس الاثنين، شدد وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" على "التعاون غير المشروط" مع كوريا الشمالية في الأمور الإنسانية، مثل الخدمات الطبية والحجر الصحي لفيروس كورونا، بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية. كما حث "كوان" كوريا الشمالية على الاستجابة لدعوة سيول للحد من الأضرار التي يتكبدها الشعب الكوري الشمالي.وجاءت رسالة الوزير الجديد في الوقت الذي لم تؤكد فيه بيونغ يانغ حتى الآن استلام رسالة وزارة التوحيد، التي طلبت فيها عقد اجتماع على مستوى العمل لمناقشة توفير الإمدادات الطبية اللازمة والمعدات، فضلا عن الخبرة المستفادة من تجربة الحجر الصحي في كوريا الجنوبية.وفي إشارة إلى عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، أكد الوزير "كوان" أيضا على الأساليب العملية والمرنة في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومساعدة المواطنين العاديين في الشمال.