الولايات المتحدة تحذر من توظيف موظفي تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية

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حذرت الحكومة الأمريكية الشركات في الولايات المتحدة من توظيف موظفين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات عن غير قصد من كوريا الشمالية، حيث يحاول النظام الكوري الشمالي خلسة جمع الأموال لبرامج أسلحته.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي هذا التحذير في تقرير استشاري مشترك يوم أمس الاثنين. وقال التقرير إن كوريا الشمالية ترسل الآلاف من عمال تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات العالية حول العالم لتوليد إيرادات تساهم في برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.وأضاف أن الهدف من هذا الجهد هو الالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، محذرة من أن الشركات التي وظفت ودفعت رواتب هؤلاء العمال قد تعرض نفسها للعواقب القانونية لانتهاك العقوبات.وقال التقرير أيضا إن هؤلاء العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يستفيدون من المطالب الحالية لمهارات معينة في تكنولوجيا المعلومات، مثل تطوير البرمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول، للحصول على عقود عمل مستقلة من العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوربا وشرق آسيا.