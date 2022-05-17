مرشح الحزب الحاكم يتقدم على مرشح المعارضة في استطلاعات انتخابات عمودية سيول

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مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في الأول من يونيو بعد حوالي أسبوعين، أظهر استطلاع جديد للرأي أن عمدة سيول "أوه سي هون" لا يزال متقدما على رئيس الحزب الديمقراطي السابق "سونغ يونغ كيل" بحوالي 20 نقطة مئوية في السباق على عمودية بلدية سيول. ووفقا لاستطلاع مشترك أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" مع اثنتين من القنوات الإعلامية الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في ست مناطق بما في ذلك سيول، اتضح أن 49,1% من المشاركين يفضلون عمدة سيول الحالي، مرشح حزب "قوة الشعب" الحاكم، بينما أعرب 29,5% عن دعمهم لمرشح الحزب المعارض. وفي سباق انتخابات عمودية مدينة إنتشون، أعرب 37,5% عن تأييدهم لـ"يو جونغ بوك" مرشح حزب "قوة الشعب" الحاكم، بينما أعرب 30,4% عن تأييدهم للعمدة الحالي "بارك نام تشون" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وفي السباق على منصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، حصلت "كيم أون هيه" مرشحة حزب "قوة الشعب" على 36,1% من التأييد مقابل 37,3% لمرشح الحزب الديمقراطي "كيم دونغ يون". وبالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن حزب "قوة الشعب" الحاكم يحصل على أعلى نسبة تأييد من بين الأحزاب السياسية، حيث حصل على أكثر من 40 في المائة في سيول وإنتشون وكذلك مقاطعة كيونغ كي. يذكر أن الاستطلاع المشترك نفذته شركة "هان غوك ريسيرش" يومي السبت والأحد، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، وبهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1% إلى 3,5%.