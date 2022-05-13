المبعوث الخاص للرئيس الكوري يلتقي بالرئيس الإماراتي الجديد

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استقبل الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" المبعوث الرئاسي الكوري الخاص "جانغ جيه وان"، الذي قدم العزاء نيابة عن الرئيس "يون صوك يول" والشعب الكوري في وفاة الشيخ "خليفة بن زايد"، كما نقل إليه دعوة من الرئيس "يون" لزيارة كوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إن جانغ حضر جنازة الرئيس الإماراتي الراحل "خليفة بن زايد آل نهيان" وقدم العزاء للرئيس الإماراتي الجديد أمس في قصر "المُشْرِف" في أبوظبي.وأشاد جانغ بإقامة علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين في عهد الرئيس الراحل، ونقل عزم الرئيس الكوري لتحقيق المزيد من التطوير في علاقات البلدين تحت القيادات الجديدة لحكومتيهما.كما سلم وفد العزاء الكوري خطابا بعث به الرئيس الكوري للتهنئة بتنصيب نظيره الإماراتي.وردا على ذلك طلب الشيخ محمد بن زايد من الوفد الكوري نقل شكره إلى الرئيس يون، مشيرا إلى أن كوريا تعتبر دولة ذات علاقات متميزة وخاصة جدا مع الإمارات، وأنه من المهم جدا للإمارات تطوير علاقاتها مع كوريا الجنوبية.ونقل جانغ دعوة من الرئيس يون إلى الرئيس الإماراتي لزيارة كوريا، وردا على ذلك أعرب الشيخ محمد بن زايد عن رغبته في زيارة كوريا والالتقاء بالرئيس يون في أقرب وقت.