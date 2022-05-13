رفع رواتب الجنود في الجيش الكوري بدءا من العام القادم

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تدرس وزارة الدفاع الكورية الجنوبية حاليا سبل تنفيذ تعهدات الرئيس "يون صوك يول" برفع رواتب الجنود، بحيث يتم ذلك تدريجيا حتى عام 2025.وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ الراتب الشهري للجندي في القوات المسلحة الكورية مليون وون، أي ما يعادل حوالي ثمانمائة وثلاثين دولارا، في العام القادم.يذكر أن الرئيس "يون" كان قد تعهد خلال حملاته الانتخابية برفع مستوى رواتب الجنود ليبلغ مليوني وون، من 820 ألف وون حاليا.وووفقا للخطة التنفيذية التي تقدمت بها وزارة الدفاع إلى مكتب النائب البرلماني "مين هونغ تشول"، يتوجب وضع زيادة في الميزانية المخصصة لرواتب الجنود بمقدار 400 مليار وون في العام القادم، و700 مليار وون في عام 2024، وتريليون وون في عام 2025، بالمقارنة مع الخطة الأصلية.وقالت وزارة الدفاع إن اتجاه رفع الرواتب واضح، لكنها لم تقرر خطة ميزانيتها بعد، مشيرة إلى أنها ستنفذ وعد الرئيس الانتخابي على مراحل، آخذة في الحسبان التأثيرات على نظام رواتب الضباط والظروف المالية وغيرها، كما ستناقش تفاصيل الخطة مع الوزارات ذات الصلة.