أول اتصال هاتفي بين المفاوضيْن النوويين الكوري والأمريكي

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عقد "كيم كون" المدير الجديد لإدارة الشؤون السلمية والأمنية في شبه الجزيرة الكورية، التابعة لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أول مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم"، أمس، حيث أعرب الجانبان عن القلق تجاه أوضاع كورونا الخطيرة في كوريا الشمالية واتفقا على مناقشة سبل تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ بالتعاون مع المجتمع الدولي.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانب الأمريكي أعرب عن تأييده لخطة الحكومة الكورية الجنوبية لمساعدة كوريا الشمالية في الحجر الصحي.كما تباحث الجانبان حول التقييمات الخاصة باحتمال إطلاق بيونغ يانغ المزيد من الصواريخ، وإجراء تجربة نووية، وقررا الحفاظ على موقف دفاعي مشترك بشكل وثيق، مع الاستمرار في تعزيز التعاون بينهما من أجل الاستجابة الموحدة من قبل المجتمع الدولي إزاء مثل تلك الاستفزازات.وشدد الجانبان أيضا على أن التعاون بين بلديهما في السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية يجري بشكل وثيق خاصة قبل قيام الرئيس الأمريكي "جو بايدن " بزيارة إلى كوريا خلال هذا الأسبوع، واتفقا على المزيد من التعاون فيما بينهما في المستقبل أيضا.