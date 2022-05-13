بايدن يطلق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال زيارته لليابان

Photo : YONHAP News

أكدت الحكومة الأمريكية أن الرئيس "جو بايدن" سيقوم بإطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال زيارته لليابان خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، رغم معارضة الصين.وكشفت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" عن هذه الخطة أمس الثلاثاء، موضحة أن الحكومة الأمريكية قد أجرت مشاورات بشأن الخطة مع دول المحيطين الهندي والهادئ.وأرجعت "ريموندو" السبب في إطلاق الإطار الاقتصادي إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة تبني استراتيجية اقتصادية أكثر نشاطا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة بشكل رسمي عن جدول أعمال إطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، هو منظمة للتعاون الاقتصادي تسعى الولايات المتحدة لإنشائها لتعزيز التعاون مع الدول الحليفة معها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سلاسل التوريد والبنية التحتية، وكبح التأثير الاقتصادي الصيني في المنطقة.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد أوضح أنه سيتم تناول القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الجنوبية في الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.